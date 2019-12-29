Козак понял, как ответить США и достроить «Северный поток – 2»

В правительстве есть понимание, как ответить на американские санкции против «Северного потока – 2» и завершить строительство газопровода.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире канала «Россия -1» заявил ответственный за ТЭК вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак.

Впрочем, чиновник не привёл никакой конкретики.

По его словам, для противодействия Соединённым Штатам и завершения «Северного потока – 2» потребуются «взвешенные и адекватные» решения.

«Газопровод будет достроен, невзирая ни на какие санкции и ограничения. Мы понимаем, как это делать...

Пока занимаемся. Мы будем принимать взвешенные и адекватные решения», – пообещал Козак.

При этом вице-премьер попенял США на энергетический эгоизм и самоуправство, отметив, что у Вашингтона «другое представление, когда речь идет о чужой энергобезопасности».

«Если бы речь шла о собственной энергобезопасности, думаю, что решения принимались бы другие», – добавил вице-премьер правительства РФ.

Напомним, ранее Дмитрий Козак убеждал россиян, что вынужденное решение Кремля выплатить до нового года проигранные «Нафтогазу» в Стокгольмском арбитраже почти 3 миллиарда долларов – это не унизительное поражение и «не чья-то уступка», а продуманный и «выверенный» Москвой элемент большой и взаимовыгодной газовой сделки с Киевом.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.12.19

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