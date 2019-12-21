«Божья роса»: Козак считает выгодной для России выплату $2,9 млрд Нафтогазу

Взаимоотношения России и Украины, а также «Газпрома» и Украины нельзя назвать сложными.

Вынужденное решение Кремля выплатить до нового года проигранные «Нафтогазу» в Стокгольмском арбитраже почти 3 миллиарда долларов – это не унизительное поражение и «не чья-то уступка», а продуманный и «выверенный» Москвой элемент большой и взаимовыгодной газовой сделки с Киевом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такого мнения придерживается вице-премьер правительства России Дмитрий Козак.

«Считаю, что нельзя сказать, что это уступка чья-то. Это взаимоприемлемое решение, которое выверено, и оно является выгодным всем...

Есть гарантированные объемы российского газа, которые будут транспортироваться через эту территорию. Нет сложных взаимоотношений между Россией и Украиной, между Газпромом и Украиной. А есть отношения между двумя компаниями, условия этого соглашения мы зафиксировали на пятилетний период, чтобы дискуссий больше никаких не было», – цитирует Козака РИА Новости.

Напомним, Россия во время сложных переговоров с Киевом по транзиту газа через Украину в Европу обязалась выплатить «Нафтогазу» до 1 января 2020 года 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Согласно подписанному протоколу между Москвой и Киевом, контракт на перекачку более 200 миллиардов кубометров российского газа будет заключён на пять лет. При этом Киев уверенно заявляет о повышении тарифа на транзит.

Насколько выгоднее для России оказались бы условия сделки с откровенно враждебной Украиной, не будь этого досадного долга на огромную сумму, – остаётся только гадать.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.12.19

Европейские партнёры Газпрома просят у США разъяснений по санкциям против «Северного потока – 2». / Киевский эксперт назвал «победу» Нафтогаза историческим поражением Украины. / В Киеве заявили о полной победе над Газпромом и Кремлём. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»