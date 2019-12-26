Козак надеется на помощь Евросоюза в разрешении проблемы с «Северным потоком – 2»

Возможности США по оказанию давления на строительство газопровода «Северный поток – 2» не безграничны. Россия в сотрудничестве с европейскими странами «найдёт компромисс» и решит проблему с достройкой газопровода.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил ответственный за ТЭК вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак.

«Наверное, давление (на «Северный поток – 2») будет расти, но возможности этого давления тоже не безграничны, с учетом позиции ключевых стран Европейского Союза, которые заинтересованы в том, чтобы получить энергетическую безопасность на необходимом уровне», – заявил Козак и в очередной раз подчеркнул, что проект не является политически мотивированным.

Чиновник также заверил, что Россия обеспечит Европу газом.

«Все понимают, что это экономический проект, что с учетом решений по Украине мы привлечем все маршруты для того, чтобы обеспечить надежность газоснабжения Европы за счет российского газа», – отметил Козак.

«Уверены в том, что в сотрудничестве с европейскими странами, Евросоюзом, мы решим эту проблему и найдем компромисс. Точно таким же образом, как, казалось бы неразрешимый конфликт с Украиной, а он развязан. Таким же образом, решение будет и здесь», – заверил вице-премьер и добавил, что в любом случае «экономический интерес пробьет дорогу», так как российский трубопроводный газ на 30% дешевле американского сжиженного газа.

Симферополь, Валентин Карамазов

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