Захарова анонсировала интригующие меры против США, остановивших «Северный поток – 2»

Ответные меры России на санкции США против газопровода «Северный поток – 2» будут «симметричными и зеркальными».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе традиционного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Какие именно «зеркальные» меры разрабатывает российская сторона (против энергетических компаний США или против американской энергетической инфраструктуры), представитель МИД не пояснила.

«Я не буду говорить, как конкретно будут выглядеть ответные меры российской стороны, но, как вы уже слышали от российских официальных лиц на различных уровнях, мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады. К сожалению, подход, который называется симметричным, зеркальным, в качестве ответа никто не отменял», – заинтриговала журналистов Мария Захарова.

Напомним, накануне ответственный за ТЭК вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что возможности США по оказанию давления на строительство газопровода «Северный поток – 2» не безграничны. Россия в сотрудничестве с европейскими странами «найдёт компромисс» и решит проблему с достройкой газопровода.

Кроме того, по мнению главы Минэнерго России Александра Новака, говорить о том, что швейцарская компания Allseas окончательно отозвала свои суда-трубоукладчики и завершила прокладку газопровода «Северный поток – 2», пока преждевременно.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.12.19

В Нидерландах переполох: Киев вывел украинских прокуроров из следственной группы по MH-17. / Киев и ЛДНР обменяют 200 пленных под Горловкой. / Названа возможная дата обмена пленными между Украиной и Донбассом. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»