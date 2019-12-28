Киев предостерёг Берлин и Париж от достройки «Северного потока – 2»

Россия может в любой момент расхотеть поставлять газ в Европу. Поэтому строительство газопровода «Северный поток – 2» бессмысленно.

Другое дело – украинская газовая труба, которая всегда готова бесперебойно обеспечивать любым количеством газа весь европейский континент.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким неожиданным заявлением для немецких журналистов издания «RND» выступил глава МИД Украины Вадим Пристайко, пытаясь обосновать «бесполезность» и даже «опасность» газопровода «Северный поток – 2» для Германии и Франции.

«Вы сейчас строите газопровод «Северный поток-2», чтобы сделать себя еще более независимыми от поставок газа через Украину. Но помните: источником газа остается Россия... Если россияне не захотят больше поставлять газ, трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют», – приводит слова украинского дипломата «Лента.ру».

При этом Пристайко гарантировал, что именно Киев обеспечит доставку топлива из своих «полных газохранилищ» и через украинские трубопроводы. Что будет с украинскими трубопроводами, если Россия вдруг откажется от поставок, Пристайко не пояснил.

Отметим, украинские газохранилища вмещают около 20 млрд куб. газа. Россия через украинскую ГТС перекачала в 2019 году свыше 90 млрд куб. голубого топлива в Европу.

Как сообщал «Новый День», накануне США выдвинули ультиматум европейским компаниям-подрядчикам газопровода «Северный поток-2».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.12.19

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