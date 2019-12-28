«Северный поток» нужнее: Нидерланды готовы признать вину Украины в крушении Боинга MH-17

У Голландии больше нет времени участвовать в американских играх с бесконечным и необоснованным обвинением России в крушении малазийского Боинга в небе над Донбассом в 2014 году.

Парламент и правительство Нидерландов приняли решение занять объективную позицию и ускорить расследование по делу MH-17, так как страна уже стоит на пороге энергетического и техногенного коллапса, спасти от которого может только российский «Газпром» и дополнительная нитка «Северного потока».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире интернет-канала «День ТВ» заявил украинский эксперт энергетического рынка Борис Марцинкевич.

По словам Марцинкевича, Нидерланды уже в 2014 году были готовы подписать с российской стороной соглашение на прокладку новой нитки «Северного потока», однако из-за действий украинских диспетчеров, которые завели малазийский Боинг в зону боевых действий, США получили повод для антироссийских санкций, к которым вынуждена была присоединиться и Голландия, чьи пассажиры летели тем злополучным рейсом.

«Помните, под Славянском упал самолет? «Уронили». И долго разбираются, кому это выгодно, кому это невыгодно. Летел он из Голландии в Малайзию. И совсем недавно прошла новость о том, что голландцы запросили, наконец, у России материалы по этому делу.

Казалось бы, с чем связано?

Есть такой магистральный газопровод «Северный поток». Без номера, первый, 9,4% акций которого принадлежит голландской газотранспортной компании. Начинаем приближаться потихоньку.

«Северный поток», выходя на берег в Германии, разделяется на два потока. Один уходит на юг, другой уходит в сторону Гамбурга. Этот газопровод, уходящий в сторону Гамбурга, называется Nell, в нем, опять же 10% акций принадлежит все тем же голландцам.

Он доходит до Гамбурга, где есть крупнейшее в Европе газовое хранилище, ему там хорошо. По другую сторону границы в Голландии есть еще одно подземное хранилище газа, в котором у «Газпрома» в аренде около 50% активной мощности на 30 лет вперед. Соответственно, Голландия получала газ оттуда, потому что основа газовой индустрии Европы, Гронингенское месторождение, просто заканчивает существовать…

Голландия – страна, которая находится на поверхности исключительно потому, что окружена плотинами со стороны моря. Первые землетрясения начались на рубеже этого тысячелетия, и с каждым годом их становилось все больше. Отправили геологов выяснить, что же происходит, в предыдущие сколько там тысяч лет не трясло, – выяснилось, что так ведет себя почва там, где извлекается газ.

То есть, чем больше будет идти добыча на Гронингене, тем чаще будет трясти. Последнее самое крупное землятресение – четыре балла, а после пяти баллов волны просто преодолеют всю систему защиты Голландии.

Соответственно, голландские власти сказали: «Стоп». И там, где добывалось до 100 миллиардов кубометров в год, в настоящее время добывается 25. При этом, в 2021 году будет добываться 12 миллиардов кубометров газа в год, в 2023 – все, прощаемся…

«Северный поток», первый, начал работать в 11-м году. В 13-м году с официальным визитом в Голландии побывал Владимир Путин. К нему обратилась голландская сторона с вопросом: «А не хотите ли вы проложить третью трубу «Северного потока», которая будет предназначена исключительно для Голландии?». Миллер тогда был, сказали, что «мы не готовы, но если вы сделаете технико-экономическое обоснование и решите вопрос, кто и как это будет финансировать…».

Голландские газовые компании объединенными усилиями сказали, что им на это надо полтора года, до конца 2014 года.

А летом 2014 года какой самолет упал? Который летел из Голландии в Малайзию. Я ничего ни с чем не связываю, но после этого все контакты по поводу этого «Северного потока – 1,5», все разговоры об этом были закончены, но 23-й год, когда будет вообще ноль, уже не за горами… Так что все еще только начинается», – приводит слова Марцинкевича «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее депутаты парламента Нидерландов единогласно проголосовали за требование к правительству страны в полном объёме расследовать причастность Украины к катастрофе рейса МН-17 в небе над Донбассом.

В первую очередь, депутатов интересует детальное выяснение причин, по которым Украина не закрыла своё воздушное пространство над зоной военного конфликта.

Недавно правительство Нидерландов в лице министра иностранных дел страны Стефа Блока впервые обратилось к России за предоставлением материалов, свидетельствующих о нарушении Украиной международных воздушных правил в день крушения пассажирского лайнера.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.12.19

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