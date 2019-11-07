Бывший зенитчик ДНР готов дать показания следователям из Нидерландов по делу «МН-17»

Бывший начальник ПВО Первой Славянской бригады (ДНР) Владимир Цемах готов дать показания для Совместной следственной группы в Нидерландах, которая расследует крушение малазийского Боинга в небе над Донбассом в 2014 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил адвокат Цемаха Анатолий Кучерена.

При этом адвокат уточнил, что следователи должны прибыть в Донбасс, на родину ополченца, так как его подзащитный не может выехать ни в Россию, ни в Европу, поскольку против Цемаха не сняты обвинения.

«Естественно, допрос может проходить только у него на родине, в Донбассе», – отметил Кучерена.

«Владимир написал мне, что просит стать его защитником, поскольку оказался в очень сложной жизненной ситуации. Он описал все те ужасы, которые ему пришлось пережить после похищения в Снежном, как издевались над ним сотрудники украинских спецслужб», – пояснил адвокат.

«Я сделаю все возможное, чтобы ЕСПЧ принял нашу жалобу и рассмотрел те проблемы, с которыми Цемах столкнулся, и была дана оценка тем издевательствам, которым он подвергся в Киеве», – пообещал Кучерена.

Напомним, 58-летний Владимир Цемах был похищен агентами СБУ 27 июня 2019 года из собственной квартиры в городе Снежном (ДНР).

Позже в Киеве заявили об аресте «ценного свидетеля» и о его якобы причастности к гибели «Боинга» над Донбассом. Бывшего зенитичика успели допросить прибывшие на Украину следователи из Нидерландов.

Как сообщал «Новый День», недавно Владимир Цемах был освобождён в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом.

Прокуратура Нидерландов раскритиковала Украину за включение Цемаха в списки для обмена и заявила, что у неё остались вопросы к бывшему начальнику ПВО из ДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

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