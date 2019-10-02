Парламент Нидерландов потребовал изучить роль Украины в крушении малайзийского «Боинга»

Депутаты парламента Нидерландов выступили с требованием к правительству страны изучить роль Украины в крушении малайзийского «Боинга-777» в небе над Донецкой областью в 2014 году. Парламентарии заявили о необходимости «дальнейшего изучения фактов», чтобы «внести ясность в вопрос закрытия воздушного пространства над Востоком Украины». Данное предложение поддержали все четыре партии в коалиционном правительстве и еще четыре оппозиционные партии.

Депутаты потребовали от кабмина рассмотреть все возможные варианты для проведения такого дальнейшего изучения фактов и «доложить о результатах нижней палате парламента», передает ТАСС.

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок в ответ в очередной раз заявил, что «не видит для этого правовых оснований», но в итоге согласился с парламентариями, отметив, что изучение фактов, касающихся ситуации с незакрытым воздушным пространством, будет сложной задачей, поскольку для этого потребуется сотрудничество и с Украиной, и с Россией.

Напомним, в начале сентября премьер Малайзии Махатхир Мохамад поставил под сомнение нейтральность международного расследования катастрофы рейса MH17 в Донбассе и призвал создать нейтральный орган с экспертами из разных стран для справедливого расследования крушения MH17.

Малайзийский премьер также высказал мнение, что обвинения в адрес России вызваны плохими отношениями Запада и Москвы и поиском виновного для страховых выплат.

В июне премьер-министр Малайзии уже высказал недовольство работой объединенной следственной группы. По его словам, изначально расследование катастрофы «Боинга» было политизированным и бездоказательным и велось для того, чтобы обвинить Россию в противоправных действиях. Политик назвал представленные доказательства не более чем «слухами».

Во время недавнего визита на Генассамблею ООН малайзийский премьер вновь заявил, что власти Малайзии недовольны ходом следствия в Нидерландах по сбитому «Боингу». По его словам, «доказательства», представленные Совместной следственной группой в Нидерландах, в которой не участвуют ни Россия, ни Малайзия, – нельзя назвать удовлетворительными. «У нас нет убежденности в том, что доказательств достаточно, чтобы сказать, что ракету запустила та или иная страна. Поскольку данные ракеты имеются в наличии у России, они имеются у Украины, они также имеются у повстанцев на Украине», – цитирует ТАСС премьер-министра. Мохамад подчеркнул, что Малайзия признает выводы следствия только в одном случае – когда будут представлены в полной мере обоснованные и исчерпывающие доказательства.

Самолет «Боинг-777» разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, находились 298 человек (196 из них – граждане Нидерландов) – все они погибли. В расследовании инцидента приняли участие следователи из Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии. В мае 2018 года международная следственная группа выступила с докладом, в котором утверждалось, что ракета, сбившая авиалайнер, была доставлена на восток Украины из одной из российских воинских частей. На основании этих данных Нидерланды и Австралия официально признали Россию «ответственной за катастрофу». В Москве выводы следственной группы отвергли. МИД РФ назвал обвинения «абсолютно голословными».

19 июня 2019 года совместная следственная группа по промежуточным итогам расследования крушения малазийского «Боинга» в Донецкой области обвинила в крушении самолета и объявила в международный розыск россиян – Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинского гражданина Леонида Харченко. Суд по этому делу ожидается весной будущего года.

В сентябре Нидерланды объявили подозреваемым по делу MH-17 бывшего зенитчика ДНР Владимира Цемаха. Голландские власти обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой оказать содействие в поиске Цемаха.

Гаага, служба информации РИА «Новый День»

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