Малайзия требует исчерпывающих доказательств по делу MH-17

Власти Малайзии не довольны ходом следствия в Нидерландах по сбитому над Донбассом Боингу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в очередной раз заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад во время визита на Генассамблею ООН.

По его словам, «доказательства», представленные Совместной следственной группой в Нидерладнах, в которой не участвуют ни Россия, ни Малайзия, – нельзя назвать удовлетворительными.

«На данный момент мы еще не удовлетворены тем, что касается выяснения, кто запустил ракету. Мы знаем, что это ракета российского производства, но кто запустил ракету? У нас нет убежденности в том, что доказательств достаточно, чтобы сказать, что ракету запустила та или иная страна. Поскольку данные ракеты имеются в наличии у России, они имеются у Украины, они также имеются у повстанцев на Украине», – цитирует ТАСС премьер-министра.

Махатхир Мохамад подчеркнул, что Малайзия признает выводы следствия только в одном случае – когда будут представлены в полной мере обоснованные и исчерпывающие доказательства.

«Мы примем исчерпывающие, в полной мере обоснованные доказательства. Однако на данный момент исчерпывающих доказательств не продемонстрировали, за исключением того, что это ракета российского производства», – отметил премьер-министр Малайзии и пообещал следить за работой следователей в Нидерландах.

Напомним, ранее Мохамад поставил под сомнение нейтральность международного расследования катастрофы «Боинга-777» Malaysia Airlines и призвал создать нейтральный орган с экспертами из разных стран для справедливого расследования крушения MH17.

Малайзийский премьер также считает, что обвинения в адрес России вызваны плохими отношениями Запада и Москвы и поиском виновного для страховых выплат.

По его словам, изначально расследование катастрофы «Боинга» было политизированным и бездоказательным и велось для того, чтобы обвинить Россию в противоправных действиях. Политик назвал представленные доказательства не более чем «слухами».

Симферополь, Валентин Карамазов

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