Немецкий сыщик готов передать Малайзии новые сведения о сбитом «Боинге»

Немецкий частный сыщик Йозеф Реш готов обсуждать с властями Малайзии вопрос о передаче собранных им улик по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе. Детектив ожидает, что правительство Малайзии лично обратится через собственное посольство либо уполномоченного адвоката. По его словам, при достижении соглашения эти представители затем проинформируют малайзийские власти «о том, как все запланировано», передает РИА «Новости». Однако, указал сыщик, необходимо будет выполнить ряд условий, в одно из них – представить информацию в присутствии международной прессы.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе премьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что Малайзия готова выслушать и изучить доказательства по делу MH17, собранные Решем. Ранее детектив, занимавшийся расследованием крушения малайзийского лайнера с 2014 года, заявил, что ему известны имена лиц, ответственных за трагедию. Также у него имеются данные с американских спутников, которые проливают свет на катастрофу. Сыщик отмечал, что международное следствие игнорирует эти сведения.

Кроме того, Мохамад поставил под сомнение нейтральность международного расследования катастрофы «Боинга-777» Malaysia Airlines и призвал создать нейтральный орган с экспертами из разных стран для справедливого расследования крушения MH17.

Малайзийский премьер также считает, что обвинения в адрес России вызваны плохими отношениями Запада и Москвы и поиском виновного для страховых выплат.

В июне премьер-министр Малайзии уже высказал недовольство работой объединенной следственной группы. По его словам, изначально расследование катастрофы «Боинга» было политизированным и бездоказательным и велось для того, чтобы обвинить Россию в противоправных действиях. Политик назвал представленные доказательства не более чем «слухами».

Самолет «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, находились 298 человек (196 из них – подданные Нидерландов) – все они погибли. В расследовании инцидента приняли участие следователи из Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии. В мае 2018 года международная следственная группа выступила с докладом, в котором утверждалось, что ракета, сбившая авиалайнер, была доставлена на восток Украины из одной из российских воинских частей. На основании этих данных Нидерланды и Австралия официально признали Россию «ответственной за катастрофу». В Москве выводы следственной группы отвергли. МИД РФ назвал обвинения «абсолютно голословными».

19 июня 2019 года совместная следственная группа по промежуточным итогам расследования крушения малазийского «Боинга» в Донецкой области обвинила в крушении самолета и объявила в международный розыск россиян – Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинского гражданина Леонида Харченко. Суд по этому делу ожидается весной будущего года.

Москва, служба информации РИА «НовыйДень»

Москва. Другие новости 09.09.19

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