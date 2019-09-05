Малайзия отказалась считать непредвзятым расследование по MH17: «Россию обвиняют на основе сомнительных улик»

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад поставил под сомнение нейтральность международного расследования катастрофы «Боинга-777» Malaysia Airlines в июле 2014 года в небе над Донбассом. Он призвал создать нейтральный орган с экспертами из разных стран для справедливого расследования крушения MH17.

По мнению малайзийского премьера, расследование катастрофы лайнера, которое проводит Совместная следственная группа (ССГ), основано на позиции пострадавших, в связи с чем «их взгляды не могут быть справедливыми и нейтральными». Об этом он заявил в комментарии РИА «Новости». Политик предложил создать нейтральный орган с участием международных экспертов, который мог бы провести непредвзятое расследование трагедии. Он подчеркнул, что эти эксперты должны иметь опыт в расследовании похожих крушений.

Мохамад при этом отметил, что Малайзии продолжительное время не давали доступ к уликам по делу о крушении «Боинга». Он усомнился в правдивости собранных доказательств, к которым у малайзийской стороны теперь есть доступ. «Были публикации и слухи о том, что был еще один самолет в то же время, в том же месте», – цитирует премьер-министра РИА «Новости». – Все это порождает недоверие к тем свидетельствам и уликам, которые были использованы ССГ».

Малайзийский премьер также считает, что обвинения в адрес России вызваны плохими отношениями Запада и Москвы и поиском виновного для страховых выплат. При этом он подчеркнул, что «если виновна Россия, то она должна будет выплатить компенсацию за инцидент». Однако, по мнению Мохамада, достаточных оснований для обвинений в адрес России нет. «Как незаинтересованное лицо, как сторонний наблюдатель, я могу сказать, что некоторые результаты расследования не кажутся мне правильными, как и многим людям в Малайзии», – резюмировал премьер-министр.

Мохамад добавил, что Малайзия готова выслушать версию о крушении MH17, ранее представленную немецким детективом Йозефом Решем, и любого, у кого есть данные о том, что случилось.

Ранее немецкий сыщик заявил о готовности передать России, Малайзии и другим странам информацию о причинах крушения самолета, имена лиц, ответственных за трагедию, а также данные с американских спутников, которые имеются у него. Он отмечал, что международное следствие игнорирует эти сведения.

Как сообщал «Новый День», в июне премьер-министр Малайзии уже высказал недовольство работой объединенной следственной группы. По его словам, изначально расследование катастрофы «Боинга» было политизированным и бездоказательным и велось для того, чтобы обвинить Россию в противоправных действиях. Политик назвал представленные доказательства не более чем «слухами».

В августе глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла призвал мировое сообщество к открытому расследованию крушения MH17 По словам министра иностранных дел, расследование еще продолжается, однако Запад уже обвиняет конкретные страны и называет имена виновных.

Ранее независимый голландский журналист Макс ван дер Верфф после пятилетнего расследования катастрофы рейса MH17 выпустил фильм «MH17 – Call for Justice». Лента опровергает предвзятую версию международной объединенной следственной группы о причастности России к катастрофе лайнера. Кроме того, журналист привел убедительные аргументы, свидетельствующие, что Киев занимался подделкой доказательств против России и снабжал этими фейками следствие в Нидерландах.

Самолет «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, находились 298 человек (196 из них – подданные Нидерландов) – все они погибли. В расследовании инцидента приняли участие следователи из Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии. В мае 2018 года международная следственная группа выступила с докладом, в котором утверждалось, что ракета, сбившая авиалайнер, была доставлена на восток Украины из одной из российских воинских частей. На основании этих данных Нидерланды и Австралия официально признали Россию «ответственной за катастрофу».

В Москве выводы следственной группы отвергли. В сентябре прошлого года Минобороны России заявило, что ракета, которой был сбит малайзийский «Боинг», состояла на вооружении украинской воинской части. В оборонном ведомстве РФ указали, что сведения о ракете удалось установить по ее бортовому номеру 8869032. Для его определения использовались серийные номера сопла и двигателя, также были рассекречены архивные документы предприятия-производителя.

19 июня 2019 года совместная следственная группа по промежуточным итогам расследования крушения малазийского «Боинга» в Донецкой области обвинила в крушении самолета и объявила в международный розыск россиян – Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинского гражданина Леонида Харченко.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 05.09.19

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