Прокуратура Нидерландов потребовала отменить обмен похищеного Украиной зенитчика ДНР

Совместная следственная группа (ССГ) по делу о крушении малазийского Боинга над Украиной собирается допросить похищенного в Донбассе агентами СБУ Владимира Цемаха – начальника ПВО Первой Славянской бригады в 2014 году.

Как сообщал «Новый День», Цемах был обвинён в якобы причастности к катастрофе и арестован украинским судом.

Одновременно прокуратура Нидерландов обратилась к Украине с просьбой не выпускать Цемаха из СИЗО в рамках обмена пленными с Россией.

«Нидерландская прокуратура хотела бы, чтобы господин Цемах находился на Украине. Так он будет доступен для следствия, мы сможем задать ему несколько вопросов», – приводит ТАСС цитату из Associated Press.

«В случае обмена, конечно, сложно сказать, сможем ли мы пообщаться с ним, если он будет в России», – заявила представитель голландской прокуратуры.

О том, что Владимира Цемаха могут обменять, сообщали украинские СМИ.

Напомним, ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал, что хорошо знал начальника ПВО Первой Славянской бригады Владимира Цемаха, похищенного и вывезенного в Киев диверсантами СБУ.

По словам Стрелкова, Цемах действительно возглавлял ПВО в Снежном в момент крушения «Боинга» в Донбассе.

Однако подразделение, которым он командовал, не располагало установками, способными сбить пассажирский лайнер или любой другой самолёт на такой высоте.

Как сообщал «Новый День», недавно Совбез РФ и Малайзия объединились против западного следствия по Боингу.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев поддержал выводы премьер-министра Малайзии о некомпетентности и предвзятости Совместной следственной группы в Нидерландах по расследованию гибели Боинга рейса MH-17 над Донбассом.

«Отдельное внимание уделено обстановке вокруг расследования причин крушения рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» в небе над Украиной. Российская сторона согласилась с критикой премьер-министра Махатхира Мохамада в адрес деятельности Совместной следственной группы за ее политизированный характер, необоснованные и поспешные обвинения», – говорится в заявлении пресс-службы аппарата Совбеза РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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