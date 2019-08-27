Совбез РФ и Малайзия объединились против западного следствия по Боингу

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев поддержал выводы премьер-министра Малайзии о некомпетентности и предвзятости Совместной следственной группы в Нидерландах по расследованию гибели Боинга рейса MH-17 над Донбассом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», своё заявление Патрушев сделал во время рабочей встречи с министром обороны Малайзии.

«Отдельное внимание уделено обстановке вокруг расследования причин крушения рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» в небе над Украиной. Российская сторона согласилась с критикой премьер-министра Махатхира Мохамада в адрес деятельности Совместной следственной группы за ее политизированный характер, необоснованные и поспешные обвинения», – говорится в заявлении пресс-службы аппарата Совбеза РФ.

Напомним, ранее Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла призвал мировое сообщество к открытому расследованию катастрофы «Боинга-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 Амстердам-Куала-Лумпур, в июле 2014 года в небе над Донбассом.

По словам министра, расследование еще продолжается, однако Запад уже обвиняет конкретные страны и называет имена виновных.

Как сообщал «Новый День», ранее независимый голландский журналист Макс ван дер Верфф после пятилетнего расследования катастрофы рейса MH17 выпустил фильм «MH17 – Call for Justice». Фильм опровергает предвзятую версию международной объединенной следственной группы о причастности России к катастрофе лайнера. Кроме того, журналист привел убедительные аргументы, свидетельствующие, что Киев занимался подделкой доказательств против РФ и снабжал этими фейками следствие в Нидерландах.

В июне премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир высказал недовольство работой объединенной следственной группы, ведущей расследование крушения малайзийского «Боинга». Политик заявил, что изначально расследование было политизированным и бездоказательным и велось для того, чтобы обвинить Россию в противоправных действиях. По его словам, представленные доказательства не более чем «слухи». Махатхир отметил, что следователи обвинили Москву в причастности к трагедии еще до изучения материалов дела.

В свою очередь, министр транспорта Малайзии Энтони Лок заявил об отсутствии убедительных доказательств, позволяющих обвинить Россию в крушении лайнера на основе данных Совместной следственной группы. «Нельзя просто показать пальцем на Россию», – отметил Локк.

19 июня совместная следственная группа по промежуточным итогам расследования крушения малазийского «Боинга» в Донецкой области обвинила в крушении самолета и объявила в международный розыск россиян – Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинского гражданина Леонида Харченко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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