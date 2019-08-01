«Хватит голословно обвинять Россию!», – Малайзия призвала к открытому расследованию гибели MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла призвал мировое сообщество к открытому расследованию катастрофы «Боинга-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 Амстердам-Куала-Лумпур, в июле 2014 года в небе над Донбассом. По словам министра, расследование еще продолжается, однако Запад уже обвиняет конкретные страны и называет имена виновных.

«Нас не устраивает тот факт, что некоторые наши партнеры спешат выступить с обвинениями в адрес целых стран и даже называют фамилии причастных, в то время как ничего еще не доказано и расследование продолжается», – сказал политик в интервью «Известиям» на полях саммита АСЕАН

При этом глава внешнеполитического ведомства Малайзии указал, что западные страны не предоставили малайзийской стороне полный доступ к расследованию. «Малайзия призывает всех участников расследования оставаться максимально беспристрастными», – подчеркнул министр. Кроме того, он призвал предоставить малайзийской стороне все материалы по катастрофе для изучения. «В свою очередь, мы обещаем проследить, чтобы процесс оставался открытым и обошелся без голословных заявлений», – заявил министр.

Глава МИД Малайзии также заявил, что двусторонние отношения с Россией не пострадали из-за крушения лайнера. Он отметил, что «сегодня у Малайзии и России сходные точки зрения по делу сбитого самолета». Министр подчеркнул, что очень важно, что две страны движутся в одном направлении, несмотря на то, что «у нас могут быть разные причины, по которым мы оказались на этом пути».

Как сообщал «Новый День», ранее независимый голландский журналист Макс ван дер Верфф после пятилетнего расследования катастрофы рейса MH17 выпустил фильм «MH17 – Call for Justice». Фильм опровергает предвзятую версию международной объединенной следственной группы о причастности России к катастрофе лайнера. Кроме того, журналист привел убедительные аргументы, свидетельствующие, что Киев занимался подделкой доказательств против РФ и снабжал этими фейками следствие в Нидерландах.

В июне премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир высказал недовольство работой объединенной следственной группы, ведущей расследование крушения малайзийского «Боинга». Политик заявил, что изначально расследование было политизированным и бездоказательным и велось для того, чтобы обвинить Россию в противоправных действиях. По его словам, представленные доказательства не более чем «слухи». Махатхир отметил, что следователи обвинили Москву в причастности к трагедии еще до изучения материалов дела.

Самолет «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, находились 298 человек (196 из них – подданные Нидерландов) – все они погибли. В расследовании инцидента приняли участие следователи из Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии. В мае 2018 года международная следственная группа выступила с докладом, в котором утверждалось, что ракета, сбившая авиалайнер, была доставлена на восток Украины из одной из российских воинских частей. На основании этих данных Нидерланды и Австралия официально признали Россию «ответственной за катастрофу».

В Москве выводы следственной группы отвергли. В сентябре прошлого года Минобороны России заявило, что ракета, которой был сбит малайзийский «Боинг», состояла на вооружении украинской воинской части. В оборонном ведомстве РФ указали, что сведения о ракете удалось установить по ее бортовому номеру 8869032. Для его определения использовались серийные номера сопла и двигателя, также были рассекречены архивные документы предприятия-производителя.

В свою очередь, министр транспорта Малайзии Энтони Лок заявил об отсутствии убедительных доказательств, позволяющих обвинить Россию в крушении лайнера на основе данных Совместной следственной группы. «Нельзя просто показать пальцем на Россию», – отметил Локк.

19 июняе совместная следственная группа по промежуточным итогам расследования крушения малазийского «Боинга» в Донецкой области обвинила в крушении самолета и объявила в международный розыск россиян – Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинского гражданина Леонида Харченко.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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