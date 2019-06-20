Премьер Малайзии: Расследование гибели MH17 велось для того, чтобы обвинить Россию

Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир высказал недовольство работой совместной следственной группы, ведущей расследование крушения малайзийского «Боинга» в небе над зоной конфликта в Донбассе в 2014 году. Политик заявил, что изначально расследование было политизированным и бездоказательным и велось для того, чтобы обвинить Россию в противоправных действиях.

«Мы очень расстроены, потому что с самого начала это стало политическим вопросом, заключающимся в том, как обвинить Россию в правонарушении», – заявил премьер газета Malay Mail (цитата по РИА «Новости»).

Махатхир отметил, что следователи обвинили Москву в причастности к трагедии еще до изучения материалов дела. «Нам нужны доказательства вины России в случившемся. Сейчас их нет, только слухи», – подчеркнул премьер-министр.

Самолет «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines разбился в июле 2014 года в Донецкой области. На борту лайнера, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, находились 298 человек (196 из них – подданные Нидерландов) – все они погибли. В расследовании инцидента приняли участие следователи из Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии. В мае 2018 года международная следственная группа выступила с докладом, в котором утверждалось, что ракета, сбившая авиалайнер, была доставлена на восток Украины из одной из российских воинских частей. На основании этих данных Нидерланды и Австралия официально признали Россию «ответственной за катастрофу».

В Москве выводы следственной группы отвергли. В сентябре прошлого года Минобороны России заявило, что ракета, которой был сбит малайзийский «Боинг», состояла на вооружении украинской воинской части. По данным ведомства, ракета была произведена на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении в 1986 году, после чего ее отправили в войсковую часть на территорию Тернопольской области УССР. Часть была реорганизована в 223-й зенитный ракетный полк на Украине, который дислоцируется в городе Стрый Львовской области и имеет на вооружении ЗРК «Бук».

В оборонном ведомстве РФ указали, что сведения о ракете удалось установить по ее бортовому номеру 8869032. Для его определения использовались серийные номера сопла и двигателя, также были рассекречены архивные документы предприятия-производителя.

В то же время, в Минобороны назвали фальсификацией видео о перемещении «Бука» из России на территорию Украины, которое было использовано в качестве доказательства якобы причастности российского комплекса к крушению самолета. В свою очередь, министр транспорта Малайзии Энтони Лок заявил об отсутствии убедительных доказательств, позволяющих обвинить Россию в крушении лайнера на основе данных Совместной следственной группы. «Нельзя просто показать пальцем на Россию», – отметил Локк.

Накануне совместная следственная группа по промежуточным итогам расследования крушения малазийского «Боинга» в Донецкой области обвинила в крушении самолета и объявила в международный розыск россиян – Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинского гражданина Леонида Харченко.

МИД РФ выступил с жестким заявлением, назвав обвинения в адрес российской стороны бездоказательными и направленными на дискредитацию России в глазах международной общественности. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что следствие приобщило фальсифицированные видеоматериалы к выводам о причинах катастрофы.

Куала-Лумпур, служба информации РИА «Новый День»

Куала-Лумпур. Другие новости 20.06.19

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