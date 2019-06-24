России выставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ

Нидерландский фонд Stichting Vliegramp MH17, созданный в помощь родственникам погибших при крушении малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом в июле 2014 года, призвал не возвращать Россию в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом говорится в письме руководства фонда, направленном в ПАСЕ и опубликованном в нидерландской газете Telegraaf.

Фонд считает, что Москва должна выполнить несколько условий для возвращения в ПАСЕ. Так, от России нужно потребовать твердых гарантий безоговорочного сотрудничества РФ со следствием, а также судебного преследования лиц, которые подозреваются совместной следственной группу в крушении рейса MH17.

Как сообщал «Новый День», 19 июня совместная следственная группа по промежуточным итогам расследования крушения малазийского «Боинга-777» в Донецкой области обвинила в катастрофе самолета и объявила в международный розыск трех россиян – Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинского гражданина Леонида Харченко. Также было объявлено, что судебный процесс по делу стартует в марте 2020 года.

МИД РФ выступил с жестким заявлением, назвав обвинения в адрес российской стороны бездоказательными и направленными на дискредитацию России в глазах международной общественности. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что следствие приобщило фальсифицированные видеоматериалы к выводам о причинах катастрофы.

На заявление совместной следственной группы отреагировал премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир. Он высказал недовольство работой совместной следственной группы. Политик заявил, что изначально расследование было политизированным и бездоказательным и велось для того, чтобы обвинить Россию в противоправных действиях.

Напомним, что в понедельник, 24 июня, в ПАСЕ будет решаться вопрос о восстановлении прав российской делегации. Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за воссоединения Крыма и военных действий в Донбассе. В 2017 году Россия заморозила уплату членских взносов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.06.19

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