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Вторник, 25 июня 2019, 15:05 мск

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В ПАСЕ оспорили полномочия России. Решение отложили на сутки

Фото: сайт Совета Европы

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия российской делегации в организации. Вчера, 24 июня, в ПАСЕ была одобрена резолюция об ограничении санкционного механизма. Это открыло России возможность вернуться в организацию, в связи с чем российская делегация подала заявку на участие в ассамблее.

Для оспаривания полномочий необходимо было набрать голоса 30 членов ассамблеи из пяти стран. По словам председателя ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, по итогам голосования удалось набрать необходимое для оспаривания количество голосов. Теперь в ассамблее должны составить доклад по ограничению полномочий российской делегации и вынести документ на голосование. Оно запланировано на вторую половину дня 26 июня.

Как писал «Новый День», России лишили основных полномочий в ПАСЕ в 2014 году. Основанием стало присоединение Крыма и события на Украине. Затем делегатам запретили занимать руководящие должности в ассамблее, а также участвовать в мониторинговых миссиях. Москва в ответ на это отказалась платить взносы. Россия не участвовала в последних сессиях ПАСЕ и не перечисляла взносы в бюджет Совета Европы.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 25.06.19

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