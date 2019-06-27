Ряд стран устроили демарш на сессии ПАСЕ после решения о полномочиях России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отклонила поправку к проекту резолюции о полномочиях российской делегации, которой предлагалось эти полномочия не подтверждать. Корректировка была внесена на рассмотрение ассамблеи представителями Украины и ряда других стран. Они предлагали добавить частицу «не» в ключевое предложение, где говорится, что «ассамблея решает подтвердить полномочия российской делегации».

Ранее глава российской делегации Пётр Толстой сообщил, что британская и украинская делегации в ходе заседания ПАСЕ оспаривают вопрос о полномочиях России. Как писал «Новый День», ранее, 26 июня, комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации России.

Отметим, что делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев. Однако позже представители Словакии опровергли участие своей делегации в демарше. Это произошло после того, как Парламентская ассамблея приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации в полном объеме.

Позднее спикер парламента Словакии Андрей Данко в совместном заявлении с руководителем словацкой делегации на сессии ПАСЕ Любошем Благи сообщил, что большинство членов делегации проголосовали за возвращение прав российской делегации, против проголосовал лишь один ее член, Мартин Полячик. Он же злоупотребил своими полномочиями и подписал совместный документ шести других стран, которые покинули сессию.

В принятом документе ПАСЕ призвала Москву выполнить все рекомендации, включенные в резолюции 2014 и 2015 года. Ассамблея ожидает, что «ее четкое предложение о диалоге будет взаимным и приведет к конкретным результатам», отмечается в резолюции. Кроме того, в документе Мониторинговому комитету предлагается представить доклад о выполнении обязательств Россией в кратчайшие сроки, но не позднее апрельской сессии 2020 года.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 27.06.19

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