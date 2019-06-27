Зеленский доложил о семи личных попытках не допустить Россию в ПАСЕ

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно пытался убедить лидеров европейских стран и организаций не допустить восстановления в правах российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

По словам Зеленского, во время этих увещеваний он убедился, что решение о возвращении России в ПАСЕ уже принято «на высшем уровне» в Европе.

«На каждой встрече, раз семь, я поднимал этот вопрос – относительно возвращения России в ПАСЕ. И поверьте, каждый из тех, с кем я встречался, говорил мне: «Владимир, поймите, такая ситуация, ПАСЕ – это площадка для переговоров». То есть, это решение было уже давно, давно у каждого человека, с кем я обсуждал этот вопрос. Они знали этот ответ на все сто процентов», – заявил Зеленский в ответ на обвинения оппонентов в том, что он приложил недостаточно усилий.

«То есть, решение было давно принято. Я делал все, что я могу, но все это постфактум», – оправдался украинский президент и, в свою очередь, переадресовал претензии украинским депутатам.

«Поэтому, если наши уважаемые депутаты обращаются ко мне по поводу того, что я сделал, то я к ним обращаюсь: а что они до этого сделали, чтобы этого не произошло?!» – риторически возмутился Зеленский.

Напомним, украинский президент демонстративно игнорирует сигналы о примирении, подаваемые из Москвы, и продолжает делать антироссийские заявления на всех площадках.

Как сообщал «Новый День», сегодня ряд стран устроили демарш на сессии ПАСЕ после решения о восстановлении делегации России.

Симферополь, Валентин Карамазов

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