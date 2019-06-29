Россия не станет финансировать ПАСЕ без письменного подтверждения своих полномочий

Российская Федерация готова взять на себя обязанности по уплате взносов в бюджет Совета Европы, но только после документального подтверждения полного восстановления прав российской делегации в ПАСЕ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы Министерства финансов РФ Сергей Сторчак.

«Мы ничего еще не должны. Должны, когда подписан документ, протокол, меморандум о взаимопонимании. Вот тогда возникают обязательства», – отрезал Сторчак в беседе с журналистами.

Напомним, Россию лишили права голоса и других полномочий в ПАСЕ в 2014 году, после присоединения Крыма. Несколько лет Ассамблея обсуждала возможность возвращения РФ полномочий, однако санкционное давление только усиливалось. В последние два года российская делегация даже не пыталась аккредитоваться для участия в сессиях ПАСЕ.

Однако, накануне, после долгих переговоров, препирательств и яростного сопротивления Украины и её друзей, большинством голосов ПАСЕ восстановила в правах российскую делегацию.

Симферополь, Валентин Карамазов

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