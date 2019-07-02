Москва перечислила в бюджет Совета Европы взнос за 2019 год

Россия внесла в бюджет Совета Европы взнос за 2019 год.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил пресс-секретарь Совета Европы Дэниел Хольтген.

По его словам, платёж составил около 33 миллионов евро.

Напомним, в субботу замглавы Министерства финансов РФ Сергей Сторчак заявлял, что Российская Федерация готова взять на себя обязанности по уплате взносов в бюджет Совета Европы, но только после документального подтверждения полного восстановления прав российской делегации в ПАСЕ.

«Мы ничего еще не должны. Должны, когда подписан документ, протокол, меморандум о взаимопонимании. Вот тогда возникают обязательства», – отрезал Сторчак в беседе с журналистами.

Напомним, Россию лишили права голоса и других полномочий в ПАСЕ в 2014 году, после присоединения Крыма. Несколько лет Ассамблея обсуждала возможность возвращения РФ полномочий, однако санкционное давление только усиливалось. В последние два года российская делегация даже не пыталась аккредитоваться для участия в сессиях ПАСЕ.

Однако, накануне, после долгих переговоров, препирательств и яростного сопротивления Украины и её друзей, большинством голосов ПАСЕ восстановила в правах российскую делегацию.

Симферополь, Валентин Карамазов

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