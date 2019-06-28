Порошенко: Сделан первый шаг для признания Европой российского Крыма

Сделан первый шаг для признания Европой российского Крыма – об этом завил экс-президент Украины Петр Порошенко. Таким образом он отреагировал на возвращение Российской Федерации в ПАСЕ.

«Демарш нашей дипломатической команды в ПАСЕ был абсолютно оправдан – это продолжение давления, чтобы к этому вопросу вернулись», – написал бывший глава Украины.

Однако первый замглавы украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юлия Левочкина считает, что тактика ультиматумов и радикальных призывов Киева в Парламентской ассамблее Совета Европы уже не работает:

«Попытка продолжить без изменений политическую линию предшественников по урегулированию конфликта в Донбассе будет ошибкой. Это приведёт лишь к ухудшению отношений Украины со странами Европы».

Левочкина считает, что сегодня ни в коем случае нельзя реагировать на радикальные призывы «партии войны», так как для представителей этих политических сил любые переговоры о мире, нормализации отношений не приемлемы в принципе.

«Поэтому начало диалога между Европой и Россией – это их очередное персональное поражение после разгромного проигрыша на президентских выборах. Теперь они хотят приостановить работу украинской делегации в ПАСЕ, отозвать приглашение на досрочные парламентские выборы, ранее направленное ПАСЕ. Кроме очередного репутационного удара и дискредитации Украины на международной арене, эти шаги ни к чему не приведут», – отметила она.

Первый заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ считает, что в возвращении делегации РФ нет ни трагедии, ни тем более предательства Украины – есть желание европейских стран вести диалог с Россией и подтолкнуть Украину и Россию к прямым переговорам по урегулированию конфликта.

Напомним, в апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ассамблея дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий, но санкции только ужесточались. Москва отказалась работать на таких условиях, и в последующие 3 года не направляла заявку на подтверждение полномочий делегации.

26 июня 2019 года Россия была полностью восстановлена в правах. В знак протеста представители Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии и частично Польши и Словакии покинули заседание. Однако потом делегации Литвы и Грузии передумали и заявили, что приняли решение доработать до конца текущей сессии.

Киев, Игорь Юров

Киев. Другие новости 28.06.19

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