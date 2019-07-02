Киев запретил ПАСЕ приезжать на украинские парламентские выборы

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение наблюдателям Парламентской ассамблеи Совета Европы участвовать во внеочередных парламентских выборах «Незалежной» 21 июля 2019 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

«Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине», – написал глава украинской делегации в ПАСЕ.

Как и предполагалось, такое решение глава украинского парламента принял в отместку за полное восстановление в правах российской делегации в ПАСЕ.

«Подписал письмо к президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилианы Мори Паскье об отзыве моего приглашения для международных наблюдателей от ПАСЕ на внеочередных парламентских выборах. Среди международных наблюдателей не могут быть представители страны-агрессора – России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы – любым образом – не допустимо», – негодует сам Парубий.

Напомним, ранее Украина отказывала российским членам БДИПЧ ЕС в участии в качестве наблюдателей на выборах президента. Данный отказ послужил поводом к заявлениям российских политиков об отказе в легитимности избранному президенту Зеленскому, которого с победой так и не поздравил Владимир Путин.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.07.19

Путин поручил Колокольцеву предоставить украинцам преференции в получении гражданства РФ. / Крым и Севастополь вошли в число регионов с самым недоступным жильем. / Соратник Зеленского обрушился на «балаболок», срывающих обмен пленными. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»