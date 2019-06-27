Зеленский обвинил Россию в нацизме и уничтожении «самоидентификации» крымских татар

Президент Украины Владимир Зеленский вновь обвинил Россию в «оккупации» Крымского полуострова, а также в «издевательствах» над крымскими татарами и их «дискриминации по национальному признаку».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в поздравительном письме, направленном главе запрещённого в РФ меджлиса Рефату Чубарову, в связи с «днём крымскотатарского флага».
Копию письма Чубаров опубликовал в своём блоге.
«Особую актуальность этот день приобрел в условиях российской оккупации Крымского полуострова – родины крымско-татарского народа. Издеваясь над правами и свободами человека и осуществляя акты дискриминации по национальному и религиозному признаку, Россия решительно настроена на уничтожение его самоидентификации», – пишет Зеленский.
Кроме того, президент ещё раз подчеркнул, что «Крым – это Украина», и закончил письмо националистическим слоганом «Слава Украине!».
Как уже сообщал «Новый День», Москва не устаёт подавать примирительные сигналы Зеленскому, в то время как сам Зеленский не прекращает потешаться над Кремлём.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 27.06.19
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