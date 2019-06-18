Зеленский не прекращает потешаться над Кремлём

Президент украины Владимир Зеленский списал на действия Москвы руины разбомблённого украинской армией Донбасса.

Кроме того, согласно публичному утверждению Зеленского, Крым больше не является популярным курортом, а превращён в окружённый колючей проволокой военный лагерь.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил не где нибудь, а на совместном с Ангелой Меркель брифинге в Берлине.

При этом, Зеленский не побоялся прибегнуть к откровенному блефу, предлагая всем желающим посетить Донбасс и Крым, чтобы на месте «убедиться, во что превращены эти территории Россией».

«Тех, кто агитирует за снятие санкций, призываю побывать на Донбассе и убедиться, сколько горя принесла украинским людям эта война. Посмотрите на Крым, который из туристического края и природной жемчужины превратился в реальный военный лагерь», – заявил Зеленский и добавил, что настаивает на ужесточении санкций в отношении России.

Напомним, накануне президент Украины заявил, что первыми словами на его гипотетической встрече с президентом России, будут требования «немедленно вернуть Крым и Донбасс».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.06.19

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