Меркель закрыла крымский вопрос вслед за Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что антироссийские санкции никогда не будут отменены, пока Крым остаётся в составе России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом она заявила на совместном брифинге с президентом Украины в Берлине.

В тоже время, немецкий канцлер разочаровала всех, кто надеялся на ужесточение ограничительных мер против Москвы из-за Крыма.

«Мы не говорили об усилении, речь идет о продолжении», – подчеркнула Меркель.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова заявил, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт навсегда – полуостров останется российским.

Кроме того, Кремль уже предупредил президента Зеленского, что Крым не тема для дурачества и провокационных заявлений.

Тем не менее, сегодня президент Украины вновь отметился экзотическими выпадами в адрес России по поводу Крыма и ЛДНР.

В частности, он списал на действия Москвы руины разбомблённого украинской армией Донбасса и добавил, что Крым больше не является популярным курортом, а превратился в окружённый колючей проволокой военный лагерь.

Накануне Зеленский заявил, что первыми его словами на гипотетической встрече с президентом России, будут требования «немедленно вернуть Крым и Донбасс».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.06.19

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