Совет ЕС продлил антикрымские санкции

Совет Евросоюза постановил продлить антикрымские санкции, введённые после воссоединения полуострова с Россией, до 23 июня 2020 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в пресс-релизе ЕС.

«20 июня 2019 года Совет продлил действие ограничительных мер, введенных в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя, до 23 июня 2020 года», – ссылается «Интерфакс» на текст документа.

В решении подчёркивается, что ограничительные меры распространяются на юридических лиц ЕС и на компании, зарегистрированные в странах Евросоюза, которые вступают в экономические или иные отношения с Крымом и Севастополем. Действие санкций ограничено территорией Крымского полуострова.

Таким образом, Совет продолжает наказывать крымчан за то, что они в подавляющем большинстве не испытывают «твердой приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины».

«ЕС не признает этого нарушения международного права и продолжает его осуждать», – так комментирует ЕС волеизъявление народа Крыма на референдуме 16 марта 2014 года.

Напомним, первые антикрымские санкции Евросоюз ввёл в марте 2014 года сроком на один год и продляет их уже в пятый раз.

Как сообщал «Новый День», недавно канцлер Германии Ангела Меркель разочаровала всех, кто надеялся на ужесточение ограничительных мер против Москвы из-за Крыма.

Об этом она заявила на совместном брифинге с президентом Украины в Берлине.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 20.06.19

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