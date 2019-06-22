Немецкий посол перед отставкой плюнул в сторону Кремля и Крыма

Уходящий в отставку посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич объяснил непризнание Крыма Берлином – страхом перед внутренними германскими комплексами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», немецкий посол в интервью агентству DPA допустил неуместное сравнение между захватническим нацистским прошлым своей страны и народным рефрендумом в Крыму во время Русской весны.

«Я считаю, что, если бы мы просто признали аннексию Крыма, это имело бы фатальные последствия. Нет причины для того, чтобы отказываться от принципиальных позиций. Именно мы, немцы, с учетом нашей истории не можем просто так принять определенные нарушения международного права», – заявил Фрич и в очередной раз приветствовал антироссийские санкции.

«Хорошо, что мы – иначе, нежели в прошлом – не прибегали к силе при решении таких вопросов, но хорошо, важно и правильно, что мы реагировали решительно и сплоченно», – приводит ТАСС слова германского посла.

Между тем, сообщается, что Фрича на должности посла в России сменит сотрудник министерства обороны ФРГ Геза Андреас фон Гейр.

Напомним, недавно канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что антироссийские санкции никогда не будут отменены, пока Крым остаётся в составе России.

Об этом она заявила на совместном брифинге с президентом Украины в Берлине.

Вместе с тем, немецкий канцлер разочаровала всех, кто надеялся на ужесточение ограничительных мер против Москвы из-за Крыма.

«Мы не говорили об усилении, речь идет о продолжении», – подчеркнула Меркель.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.06.19

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