В Кремле предупредили Зеленского, что Крым не тема для дурачества

В Кремле отреагировали на легковесный комментарий украинского комика и шоумена Владимира Зеленского относительно российского Крыма.

Напомним, кандидат в президенты «Незалежной» Зеленский в ночь выборов на Украине, когда стало известно, что он с большим отрывом опережает ближайших конкурентов, отвечал на вопрос о возможных переговорах с Путиным.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», шоумен заявил, что будет настаивать на возвращении Крыма и Донбасса и требовать «компенсацию» за «оккупацию», а также заочно указал президенту России на недопустимость в дальнейшем подобных «грязных» действий.

«Что касается упоминания Крыма в этом контексте, мы также считаем его недопустимым, ибо тема Крыма вообще не подлежит обсуждению – это тема, которая закрыта раз и навсегда. Тем более, что слово оккупация или аннексия абсолютно неприменимы – ни де-факто, ни де-юре – к Крыму. Все, что произошло в Крыму, сделано в строгом соответствии, и, кстати, с законодательством Украины, и на основе Международного права», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать реплику Зеленского.

Напомним, председатель ЦИК Украины Татьяна Слипачук официально подтвердила необходимость проведения второго тура президентских выборов. «Будет второй тур», – сообщила она на брифинге.

По предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский с около 30% набранных голосов избирателей и Пётр Порошенко – с около 16%.

Напомним, по мнению экспертов, проход Порошенко во второй тур даёт шансы действующему президенту «додавить» Зеленского и сохранить пост, несмотря на результаты первого тура и все данные социологии.

Ранее экс-премьер-министр Украины при Януковиче Николай Азаров заявил, что кандидат Порошенко пойдёт на любые, самые откровенные фальсификации и выиграет президентские выборы, так как знает, что никакого Майдана, хотя бы отдалённо похожего на организованные масштабные беспорядки во время прошлых двух «революций», – не будет.

Бывший политтехнолог действующего президента Сергей Гайдай также склоняется к тому, что Порошенко сохранит власть.

Однако, по его словам, это приведёт к уничтожению института президентства и легитимности всей украинской власти.

Гайдай уточнил, что его не так беспокоит ослабление института президента в «Незалежной», как делегитимизация всей власти и, в конечном итоге, развал украинской государственности.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 01.04.19

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