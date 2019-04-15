Штаб Зеленского: Воевать за Крым не будем, но блокаду не снимем

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что не собираются обменивать Крым на Донбасс и продолжат политику изоляции полуострова и народных республик.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», новые «крымские тезисы» озвучила пресс-служба штаба кандидата.

«Вопрос о снятии экономической блокады с временно оккупированных территорий рассматриваться не может», – говорится в сообщении.

В команде комика и шоумена также исключили любые договорённости по Донбассу «за счёт Крыма».

«Никакие договоренности по деэскалации в Донбассе не могут состояться за счет Крыма и украинских граждан, которые вынуждены были остаться в оккупированном Крыму. Вопрос независимости, суверенности и территориальной целостности Украины не могут быть предметом каких-либо международных переговоров и договоренностей», – заявили в штабе Зеленского.

Вместе с тем, команда кандидата заявляет, что готова к переговорам и отказывается рассматривать возможность возвращения полуострова военным путём.

«Это значит, что говорить с властью РФ нашим официальным представителям придётся. Но это должно происходить при участии западных партнеров Украины, и ни при каких обстоятельствах – на оккупированных территориях нашей страны», – заявили в штабе и в очередной раз подчеркнули, что не признают волеизъявление народа Крыма.

«Так называемый «референдум» не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей Крыма», – настаивают в команде шоумена.

Напомним, ранее в Кремле отреагировали на легковесный комментарий украинского комика и шоумена Владимира Зеленского относительно российского Крыма.

Кандидат в президенты «Незалежной» Зеленский в ночь выборов на Украине, когда стало известно, что он с большим отрывом опережает ближайших конкурентов, отвечал на вопрос о возможных переговорах с Путиным.

Шоумен заявил, что будет настаивать на возвращении Крыма и Донбасса и требовать «компенсацию» за «оккупацию», а также заочно указал президенту России на недопустимость в дальнейшем подобных «грязных» действий.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 15.04.19

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