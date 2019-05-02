«У Украины и России только одно общее»: Зеленский ответил Путину

Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал высказывание российского лидера Владимира Путина о том, что у народов двух стран «много общего».

В ответ комик заявил, что из общего между Россией и Украиной осталась только государственная граница. Об этом он написал в своем фэйсбуке.

По мнению Зеленского, ничего общего, кроме границы в 2295 км и 400 м, между государствами нет, поскольку Украина лишилась Крыма и подверглась «агрессии» в Донбассе.

«И контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть», – заявил он, подчеркнув, что только тогда две страны «смогут продолжить поиски «общего».

Зеленский также отметил, что сейчас «братскими» отношения между РФ и Украиной называть нельзя, напомнив о таких решениях Москвы, как запрет экспорта нефтепродуктов на Украину, открытие пунктов выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР, а также аресте украинских моряков.

Как сообщал «Новый День», 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. Свое решение он объяснил гуманитарными соображениями. Позднее Путин заявил, что Россия в перспективе может упростить получение гражданства всем украинцам. Зеленский на это ответил, что российские власти зря тратят время, «пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами России». Кроме того, Зеленский заявил, что Киев будет предоставлять гражданство Украины всем россиянам и всем, кто готов защищать свободу и демократию.

Путин назвал инициативу Зеленского «очень хорошей». Он заявил, что у русских и украинцев «есть много общего», «по сути своей это один народ», и, полушутя, призвал в будущем прийти к общему российско-украинскому гражданству.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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