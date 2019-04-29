Путин заговорил об общем гражданстве России и Украины. «Договоримся, наверное!»

Президент России Владимир Путин отреагировал на заявление избранного президента Украина Владимира Зеленского о готовности выдавать украинские паспорта всем россиянам. Эти слова прозвучали в ответ Путину, допустившему упрощение получения гражданства РФ не только жителям ДНР и ЛНР, но и всем украинцам.

«Правда? Сказал?» – удивился президент России, комментируя журналистам заявление Зеленского после завершения церемонии вручения медалей Героя Труда. «Это говорит о том, что мы договоримся, наверное», – продолжил Путин, отметив, что у русских и украинцев «есть много общего».

Президент РФ в очередной раз заявил, что «украинцы и русские – братские народы», «по сути своей один народ». «Ели у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы», – убежден Путин, чьи слова приводит пресс-служба Кремля. «Мы будем сильнее и успешнее», – полагает он.

Президент России также дал совет Зеленскому вернуть украинский паспорт экс-главе Одесской области Михаилу Саакашвили. «Что касается свободы и так далее … В этом смысле, наверное, лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с Грузии или с бывших грузин. Например, было бы справедливым вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем – имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича», – пояснил Путин. Он добавил, что аналогичные действия нужно предпринять и в отношении «некоторых других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть территорию страны и уехать в Земли Обетованные, спасаясь от преследований сегодняшнего украинского режима». Напомним, в Израиль сбежал бывший совладелец «ПриватБанка» украинский олигарх Игорь Коломойский.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. Свое решение он объяснил гуманитарными соображениями. Позднее Путин заявил, что Россия в перспективе может упростить получение гражданства всем украинцам. Зеленский на это ответил, что российские власти зря тратят время, «пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами России». Он предположил, что если кто-то и получит гражданство РФ, то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовного преследования на Украине. Кроме того, Зеленский заявил, что Киев будет предоставлять гражданство Украины всем россиянам и всем, кто готов защищать свободу и демократию.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.04.19

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