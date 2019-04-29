Порошенко заявил, что вся Россия бросится получать «святое украинское гражданство»

Действующий президент Порошенко вмешался в заочный «паспортный диалог» Путина и Зеленского и набросился с критикой на недавно избранного президента за предложение выдавать украинское гражданство всем желающим Россиянам, решившим сбежать в «Незалежную».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Порошенко заявил во время рабочей поездки во Львовскую область – единственный регион страны, где он опередил Зеленского во втором туре выборов.

Напомним, в ответ на предложение комика и шоумена выдавать украинское гражданство россиянам Владимир Путин отметил, что «это очень хорошо» и, полушутя, призвал в будущем прийти к общему российско-украинскому гражданству.

В свою очередь, Порошенко, обидевшись на то, что его публично игнорируют в таком важном вопросе, возмутился, но при этом хвастливо заявил, будто «все 140 миллионов» россиян захотят срочно получить гражданство «Незалежной».

«Мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет раздавать россиянам наше святое украинское гражданство. Так как его примут все 140 миллионов, потому что у нас лучше. Потому что украинское гражданство это большая честь», – самоуверенно заявил действующий последние дни президент Украины.

Как известно, население России составляет около 147 миллионов человек.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР.

Согласно документу, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут подать заявления о приеме в гражданство Российской Федерации в уполномоченные территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации.

К заявлению прикладываются документ, удостоверяющий личность, свидетельства о заключении (расторжении) брака, о рождении детей, включенных в заявление о приеме в гражданство РФ, документы, свидетельствующие о перемене фамилии, имени, о наличии гражданства иностранного государства.

Решение о выдаче российского паспорта должно быть принято в течение 3 месяцев с момента подачи заявления.

Позже президент заявил, что у Кремля нет желания создавать проблемы новому украинскому президенту, однако Россия не имеет права наблюдать сложа руки за страданиями народа Донбасса.

Крым. Другие новости 29.04.19

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