Киев собирается выступить с угрозами жизни и здоровью владельцам паспортов РФ в Донбассе

Министерство «по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» обратится в МИД Украины с требованием выступить с официальным предупреждением к получившим российские паспорта жителям ЛДНР о том, что пребывание на территории «Незалежной» угрожает их здоровью и жизни.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Прямой» сообщил министр «по вопросам оккупированных территорий» Юрий Грымчак.

Грымчак заявил, что если новых российских граждан не изгнать, то их придут «защищать войска РФ».

«Я считаю, что сегодня уже надо делать официальное заявление Министерства иностранных дел Украины, что пребывание граждан РФ на территории ОРДЛО (ЛНР и ДНР – «НД») опасно для их жизни и здоровья, и рекомендовать им покинуть территорию. Это будет предостережение, чтобы завтра войска РФ не пришли защищать граждан РФ на территорию ОРДЛО», – угрожает Грымчак.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР.

Позже президент заявил, что у Кремля нет желания создавать проблемы новому украинскому президенту, однако Россия не имеет права наблюдать сложа руки за страданиями народа Донбасса.

На ответную угрозу комика и шоумена начать выдавать украинское гражданство россиянам Владимир Путин отметил, что «это очень хорошо» и, полушутя, призвал в будущем прийти к общему российско-украинскому гражданству.

В свою очередь, Порошенко, обидевшись на то, что его публично игнорируют в таком важном вопросе, возмутился, но при этом хвастливо заявил, будто «все 140 миллионов» россиян захотят срочно получить гражданство «Незалежной».

Накануне в Новошахтинске Ростовской области власти России открыли центр выдачи паспортов жителям ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.04.19

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