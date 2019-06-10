В Киеве отказались считать жителей ЛДНР «нормальными» гражданами Украины

Получающие российские паспорта жители Донецкой и Луганской народных республик не могут считаться «нормальными» украинскими гражданами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил аналитик киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Владимир Копчак.

«Относительно людей, которые в нынешних условиях пойдут и получат российский паспорт, нужно понимать, что они не станут уже нормальными гражданами, я уже не говорю патриотами», – заявил эксперт и добавил, что в сложившейся ситуации следует «отпустить» жителей ЛДНР.

«Это нужно чётко себе понимать. Я не беру единичные случаи, когда есть семейные обстоятельства, кто давно имеет российские паспорта в Одесской или Харьковской области – это всё понятно. Но кто в нынешних ситуациях после того ужаса, который он увидел в Донецке, в Луганске – при том всём берет российский паспорт, этих людей нужно просто отпустить, как ситуацию», – приводит слова Копчака «ПолитНавигатор».

Напомним, в апреле текущего года президент РФ подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР.

В Киеве пообещали сделать всё, чтобы не допустить признания на международном уровне российских паспортов, полученных жителями народных республик Донбасса.

Как сообщал «Новый День», украинское министерство «по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» обратилось в МИД «Незалежной» с требованием выступить с официальным предупреждением к получившим российские паспорта жителям ЛДНР о том, что пребывание на территории Украины угрожает их здоровью и жизни.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.06.19

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