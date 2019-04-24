Президент РФ подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно документу, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут подать заявления о приеме в гражданство Российской Федерации в уполномоченные территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации. К заявлению прикладываются документ, удостоверяющий личность, свидетельства о заключении (расторжении) брака, о рождении детей, включенных в заявление о приеме в гражданство РФ, документы, свидетельствующие о перемене фамилии, имени, о наличии гражданства иностранного государства.

Решение о выдаче российского паспорта должно быть принято в течение 3 месяцев с момента подачи заявления.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 24.04.19

Роуминг в Крыму обещают полностью отменить. / Энергосистема Крыма прошла проверку автономной работы. / В детсаду Севастополя дети отравились «Уайт-спиритом». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»