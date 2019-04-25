Киев запросил экстренное заседание Совбеза ООН

Киев запросил внеочередное заседание Совбеза ООН. Поводом послужил указ президента России Владимира Путина о предоставлении гражданства жителям ЛНР и ДНР.

Как уже сообщал «Новый День», указ был подписан 24 апреля и предусматривает упрощенную процедуру получения российских паспортов.

Представители ряда стран на Украине уже высказались по этому поводу: спецпредставитель Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер назвал решение России «крайне провокационным», а посол Франции Изабель Дюмон заявила, что это «противоречит минским договоренностям».

Заседание назначено на 22 часа по московскому времени.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 25.04.19

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