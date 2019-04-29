В Кремле рассказали о перспективах выдачи паспортов РФ всем украинцам

В Кремле заявили о преждевременности разговоров о конкретных решениях по выдаче российских паспортов в упрощенном порядке всем гражданам Украины. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, данный вопрос обсуждается, но каких-то решений пока нет. «Пока рано говорить о таких модальностях», – сказал он журналистам.

Песков напомнил о словах главы государства о том, что данный вопрос стоит на повестке дня и «о нем думают». Однако, указал он, «пока таких общих решений в отношении всех граждан Украины не принималось».

Представитель Кремля пояснил, что недавно «был подписан указ президента об облегченных процедурах в получении паспортов для жителей Донбасса, который носит исключительно гуманитарный характер», и «каких-либо иных деталей пока просто нет».

Песков также заявил, что Кремль принял в расчет заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского, прокомментировавшего инициативу Путина. «Идет обмен заявлениями, мы все тщательно фиксируем, принимаем во внимание», – сказал пресс-секретарь (цитата по RT).

Как сообщал «Новый День», 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик. Позднее Путин заявил, что Россия в перспективе может упростить получение гражданства всем украинцам. «Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощённом порядке гражданам Украины наше гражданство», – заявил российский президент в субботу, 27 апреля, в ходе пресс-конференции по итогам визита в Пекин. Зеленский на это ответил, что российские власти зря тратят время, «пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами России». Он предположил, что если кто-то и получит гражданство РФ, то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовного преследования на Украине.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.04.19

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