«Нужен диалог, а не давление»: ЕС не будет усиливать санкции против Москвы за паспорта жителям Донбасса

Евросоюз не намерен вводить санкции против России за решение упростить выдачу российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. Об этом заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

По словам министра, Брюссель знает о решении Москвы, но не планирует усиливать давление на Россию из-за него. Петршичек заявил, что сейчас в ЕС «больше озабочены поиском диалога, а не давлением, как это делает сама Российская Федерация», передает RNS.

Глава МИД Румынии Теодор Мелешкану, в свою очередь, заявил, что новые антироссийские санкции не нужны и самому Киеву. По мнению дипломата, новые ограничительные меры «создадут проблемы самой Украине».

Как сообщал «Новый День», 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР. Позже президент заявил, что у Кремля нет желания создавать проблемы новому украинскому президенту, однако Россия не имеет права сложа руки наблюдать за страданиями народа Донбасса. На ответную угрозу избранного президента Украины Владимира Зеленского начать выдавать украинское гражданство россиянам Путин отметил, что «это очень хорошо» и, полушутя, призвал в будущем прийти к общему российско-украинскому гражданству.

1 мая российский президент подписал указ, расширяющий категории граждан Украины, которые могут обращаться за получением российского гражданства в упрощенном порядке.

7 мая глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал подготовку Киевом асимметричных ответных мер на упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

10 мая действующий президент Украины Петр Порошенко попросил канцлера ФРГ Ангелу Меркель поддержать инициативу украинских властей по ужесточению санкций в отношении России из-за выдачи российских паспортов жителям неподконтрольных Киеву территорий.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 13.05.19

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