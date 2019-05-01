Путин подписал новый указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал 1 мая указ, расширяющий категории граждан Украины, которые могут обращаться за получением российского гражданства в упрощенном порядке. Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, право получить гражданство РФ в упрощенном порядке теперь имеют граждане Украины, не имеющие гражданства (подданства) другого государства, родившиеся и постоянно проживавшие на территориях Республики Крым и Севастополя, выехавшие за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 года, а также их дети, в том числе усыновленные, супруги и родители.

Кроме того, получить российский паспорт по упрощенной процедуре могут лица без гражданства, родившиеся и проживавшие в Крыму и Севастополе и выехавшие за их пределы до 18 марта 2014 года, а также их дети, в том числе усыновленные, супруги и родители.

Президентский указ также затрагивает граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших в отдельных районах Донецкой и Луганской областей по состоянию на 7 апреля и 27 апреля 2014 года, либо имеющих разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища в РФ, свидетельство участника госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Под новый порядок также подпадают их дети, в том числе усыновленные, супруги и родители.

Упрощенный порядок получения российского гражданства также будет действовать в отношении иностранцев и лиц без гражданства, которые сами или родственники по прямой восходящей линии, усыновители или супруги которых были незаконно депортированы с территории Крымской АССР.

В тексте указа говорится и о том, что право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке предоставляется гражданам Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, которые родились на территории РСФСР и имели гражданство СССР, а также их дети, в том числе усыновленные, супруги и родители.

Указ носит гуманитарный характер. В тексте документа отмечается, что он подписан «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права».

Как сообщал «Новый День», 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР. Позже президент заявил, что у Кремля нет желания создавать проблемы новому украинскому президенту, однако Россия не имеет права наблюдать сложа руки за страданиями народа Донбасса.

На ответную угрозу избранного президента Украины Владимира Зеленского начать выдавать украинское гражданство россиянам Владимир Путин отметил, что «это очень хорошо» и, полушутя, призвал в будущем прийти к общему российско-украинскому гражданству.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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