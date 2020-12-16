Число жителей ДНР с российским гражданством достигло 200 тысяч – Пушилин

Двести тысяч граждан Донецкой народной республики уже получили российские паспорта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе Прямой линии с жителями республики сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Сейчас наши документы (дипломы и паспорта ДНР) признаются государственными органами Российской Федерации, и с каждым днём количество граждан, осуществивших свою мечту о российском гражданстве, растёт. На сегодня уже 200 тысяч жителей республики стали гражданами Российской Федерации.

Этот год стал для нас знаковым, потому что мы приняли участие в голосовании о поправках в Конституцию Российской Федерации, и это только начало», – приводит слова Пушилина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.12.20

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