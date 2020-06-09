«Никакой гордости!» Украинцы охотятся за паспортами ЛДНР

Жители подконтрольной Киеву части Донбасса всеми путями стараются оформить гражданство ДНР и ЛНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, за документами ЛДНР охотятся граждане Украины пожилого возраста, чтобы получать дополнительную пенсию, которая в народных республиках выше, чем в «Незалежной».

«Недавно ко мне приехал из Краматорска один старший человек, уже пенсионного возраста, и говорит – если раньше из Донецка приезжали и оформляли пенсию украинскую, то сегодня хитрые, уже с контролируемой властью украинской территории, жители Донецкой области ездят в Донецк, оформляют паспорт ДНР, чтобы получать вторую пенсию», – сообщил бывший чиновник.

Экс-глава администрации Донецкой области посетовал, что из-за политики Киева люди перестают ощущать свою принадлежность к Украине и гордость за страну.

«К сожалению, на сегодняшний день, в принципе, серьезной работы по ощущению людьми принадлежности к Украине и гордости Украиной даже на контролируемой Украиной территории – нет», – приводит слова Жебривского «ПолитНавигатор».

Отметим, что всплеск интереса к паспортам ЛДНР отмечался и среди молодых жителей подконтрольного Киеву Донбасса, пока президент России не подписал указ об упрощённом получении гражданства РФ всеми жителями востока Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.06.20

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