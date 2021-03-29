В ДНР резко ускорили выдачу российских паспортов

Руководство Донецкой народной республики принимает все меры для скорейшей паспортизации и приёма в российское гражданство населения ДНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в свом в Telegram-канале сообщил глава республики Денис Пушилин.

Перед этим он посетил Донецкий отдел Миграционной службы. По его словам, на данный момент проблем с кадрами нет – служба полностью укомплектована.

«Сотрудники в полной мере осознают свою ответственность за скорость процесса принятия документов. На мой вопрос, чем помочь, ответили шуткой, за которой видно отношение к делу: «Увеличьте количество рабочих часов!».

Темпы получения паспорта Российской Федерации действительно ускорились, сегодня мы приближаемся к отметке в 250 тысяч. Нужно делать всё возможное, чтобы желающие стать гражданами России смогли это сделать как можно быстрее», – отметил Пушилин.

Напомним, общее число жителей Луганской и Донецкой народных республик, получивших российские паспорта, приближается к 600 тысячам.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.03.21

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