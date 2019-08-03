Депутат Госдумы: Упрощённый порядок выдачи гражданства РФ Донбассу – никуда не годится

Одобренное Госдумой и подписанное президентом РФ решение об упрощённом порядке предоставления гражданства Донбассу на практике оказалось профанацией первоначальной гуманитарной идеи – облегчить жизнь соотечественникам в непризнанных республиках.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом во время выступления на патриотическом форуме «Донузлав» в крыму заявил депутат Госдумы России Казбек Тайсаев.

По мнению Тайсаева, чтобы получить гражданство РФ, жителям ЛДНР понадобится от 20 до 30 лет, тогда как в Румынии раздают паспорта соотечественникам за сутки. В сложившейся ситуации, считает депутат, виноваты все ветви власти РФ.

«Наш президент принял решение об ускоренной выдаче паспортов РФ. Конечно, если такими темпами, как сегодня идёт, будет продолжаться эта работа, то понадобится 20-30 лет для того, чтобы все получили паспорта.

И здесь это наша вина, конечно, депутатов Госдумы, всех ветвей власти РФ, чтобы сделать так, чтобы паспорта людям получать в течении трёх месяцев.

Паспорт гражданина Румынии для молдаванина предоставляется в течении одних суток!

А чтобы приднестровец подал заявление и получил гражданство РФ, нужно два-три года, даже больше, до пяти лет. Это же неправильно. Если это – защита нашего Русского мира, то есть тут много вопросов», – цитирует российского парламентария «ПолитНавигатор».

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке (в течение трёх месяцев) получения российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР. Позже действие указа было распространено на всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.08.19

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