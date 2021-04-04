«Всему есть предел»: артиллерия ДНР способна и готова уничтожить украинскую армию – Пушилин

Ежедневные массированные обстрелы со стороны украинской армии, от которых гибнут люди и разрушаются жилые дома и инфраструктура, не оставляют выбора руководству ДНР. Недавно от украинских снарядов в республике погибли 71-летний пенсионер и 5-летний ребёнок.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о готовности к решительному огневому ответу артиллерии Донецкой народной республики заявил в эфире «Соловьёв Live» глава ДНР Денис Пушилин.

«Знаешь, с очень большим трудом они сдерживаются. Я общаюсь с ребятами, которые находятся на передке, которые ощущают это всем своим естеством, им очень тяжело...

С одной стороны, они уже военнослужащие, они должны действовать чётко по приказу, но вот того духа, который позволял делать невозможное в 2014 году, не хватает совсем чуть-чуть. И всему есть предел, и те случаи, которые происходят за последние дни, они очень плохо могут кончиться для Украины», – отметил Пушилин отвечая на вопрос Владимира Соловьёва о настроениях в армии ДНР.

Соловьёв сослался на израильского военного эксперта Якова Кедми, который сказал, что «выучка артиллеристов ДНР-ЛНР в разы превосходит украинскую, огневая мощь тоже».

«Также (Кедми) проводит анализ танков. Говорит, что в принципе, если ЛНР-ДНР перестанут сдерживаться, то огневой мощью могут подавить все огневые точки противника в кратчайшие сроки», – рассказал российский ведущий.

«Такие возможности есть, и только понимание и осознание того количества жертв, которое предстоит... И я вам скажу, что те, кто отдают там преступные приказы, их очень быстро не станет. Они найдут, куда выехать, уехать, как покинуть эти территории боевых действий...

Как восстанавливать разрушенные города, они не задумываются, а мы, увы, это знаем, ощущаем, и мы восстанавливаем это разрушенное по сей день. И мы понимаем, что такое крупные города, и мы понимаем, что такое крупные агломерации. И самое важное, мы понимаем, что такое человеческая боль, когда люди теряют своих родственников, и с той стороны в том числе. Вот единственный момент, который нас сдерживает, но всему есть предел», – приводит слова Пушилина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.04.21

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