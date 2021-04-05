«У Украины для этого всё готово»: глава ДНР оценил возможность атаки Киева на Донбасс

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин допустил возможность масштабной атаки киевских властей на Донбасс. Шанс остановить военный конфликт в Донбассе крайне мал, полагает он.

По словам Пушилина, у Киева есть как физические возможности для нападения на народные республики Донбасса, так и технические. Об этом он завил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, украинская армия стягивает технику и личный состав к линии соприкосновения. «Наша разведка обладает данными. Но даже СММ ОБСЕ подтверждает более 600 единиц техники на железнодорожных узлах на украинской стороне», – сказал Пушилин, добавив, что ВСУ усилили обстрелы территории ДНР. По его словам, в первом квартале этого года по сравнению с четвертым кварталом прошлого года «мы видим очень серьезный рост обстрелов».

«У Украины для этого (атаки – прим. ред.) все готово», – констатировал он. «Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим», – добавил Пушилин.

При этом глава ДНР заявил, что в народной республике готовы к любому развитию событий. Однако, по его мнению, шанс остановить военный конфликт, «судя из действий Киева, крайне мал».

Пушилин добавил, что и ДНР, и ЛНР делали и делают «максимум возможного, чтобы конфликт был разрешен именно политическим способом» (цитата по РИА «Новости»), но «Киев настроен совершенно в ином направлении». Он обвинил украинские власти в «полном саботаже» на переговорной площадке в Минске и «отказе от выполнения уже достигнутых договоренностей». По словам главы ДНР, со стороны Киева сейчас видим только «ложь и манипуляцию».

В последнее время ситуация в Донбассе обострилась, несмотря на заключенное прошлым летом перемирие. Недавно от украинских снарядов в ДНР погибли 71-летний пенсионер и 5-летний ребенок. Накануне Пушилин заявил о готовности к решительному огневому ответу артиллерии Донецкой народной республики на обстрелы со стороны ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

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