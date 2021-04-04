«На Донбасс не пойдём» – Кравчука напугали видео с русскими танками

Украина никогда не пойдёт «войной на Донбасс».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заверением выступил глава украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук.

Напомним, недавно украинские власти устроили переполох и организовали срочные переговоры с Западом по поводу премещения российской бронетехники на юге РФ. Многочисленные видео с танками и артиллерией на ж/д платформах размещали в последние дни российские пользователи.

Месяцем ранее подобные видео распространяли украинцы, но уже с украинской бронетехникой, которая направлялась на Донбасс. В конце марта Украина стянула к границам ЛДНР танковую армаду для прорыва фронта.

Кравчук утверждает, что ежедневные обстрелы Донбасса украинской армией – это всего лишь «ответные действия» на якобы инициированный республиками огонь.

«Мы не будем никогда идти войной на Донбасс. Мы будем только договариваться. Если мы отвечаем сегодня действиями военными, то мы отвечаем, а не инициируем эти действия. Я заявлял и заявляю: на войну, на убийство мы не будем сидеть и молчать, пока нас убивают. Мы будем отвечать огнем на огонь, добром на добро», – рассуждает Кравчук.

Между тем, глава ДНР Денис Пушилин заявил накануне, что «всему есть предел», и артиллерия ДНР способна и готова уничтожить украинскую армию в ответ на непрекращающиеся обстрелы Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.04.21

«Всему есть предел»: артиллерия ДНР способна и готова уничтожить украинскую армию – Пушилин. / Новая угроза: в России могут возникнуть проблемы с производством продовольствия. / В Белоруссии призвали Зеленского забрать украинцев с помоек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»