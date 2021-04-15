«Америка не защитит» – Кравчук призвал украинцев рыть окопы во дворах

Американские солдаты не придут защищать Украину от «российской агрессии». Поэтому каждый украинец должен быть готов с оружием в руках защитить свой дом, а властям страны следует заняться укреплением армии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением на телеканале «Украина 24» выступил глава украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Я думаю, ожидать того, что завтра американские солдаты придут в Украину и будут нас защищать, давайте мы не будем сказочниками. Такого не будет...

Я знаю одно, мы должны с вами быть ко всему готовы. Первое – укреплять свою армию. Второе – каждый человек в Украине должен быть готовым к защите своего клочка земли. И когда враг почувствует, что мы едины, что у нас армия готова защищать, что народ станет стеной, я убежден: прежде чем думать про широкую агрессию на Украине, они остановятся», – рассуждает Кравчук.

Напомним, ранее экс-президент заявил, что превратил свой дом под Киевом в неприступную цитадель на случай «вторжения российских войск».

Как известно, ранее вооружённые силы РФ предприняли демонстративные манёвры в ответ на стягивание Киевом стотысячной группировки к линии фронта в Донбассе и на усиление обстрелов украинской армией территории ДНР и ЛНР.

После этого киевские дипломаты и чиновники поспешили заверить международное сообщество, что Украина не собирается предпринимать наступательные действия.

Позже президент США Джо Байден позвонил Владимиру Путину и предложил провести стратегические переговоры на нейтральной территории.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.04.21

Зеленский надёжно обезопасил Украину, сделав её никому не нужной – украинский эксперт. / МИД Франции назвал несерьезной перспективу включения Украины в ЕС. / В Алуште еще больше ограничат подачу воды. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»