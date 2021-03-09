Запад раскусил Москву и скоро додавит Россию в Донбассе – Кравчук

Запад уже не верит никаким словам Москвы и скоро перейдёт к «реальным отношениям» с ней, которые сложатся «не в пользу России».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом телеканалу «Настоящее время» заявил глава украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, он верит, что «ситуация изменилась в последнее время» и «это становится очевидно».

«Любые планы в отношениях с Россией могут быть реальными, если Россию поставить в такое положение, чтобы она выполняла нормы международного права. Если этого не добиться, то никакие планы на Россию не влияют. Поэтому я верю, что сейчас, после какого-то периода, последний год где-то, я называю такую цифру, и Европа, и США все больше начали вникать и понимать реально что происходит на Донбассе, что произошло в Крыму, какие причины, кто главный источник войны, кто главный источник агрессии.

И благодаря такому пониманию, хотя для этого требовалось и время, и жертвы, особенно для Украины, ситуация изменилась. И меняется не в пользу России – это я вижу, это становится очевидно. Любые заявления и действия России уже не воспринимаются как реальные факты и не воспринимаются на веру», – приводит слова Кравчука «ПолитНавигатор».

Напомним, недавно артиллерия ДНР получила разрешение вести упреждающий огонь на уничтожение огневых точек противника, так как Украина при полном попустительстве ОБСЕ ежедневно терроризирует народные республики Донбасса обстрелами из тяжёлого вооружения. Под огонь попадают жилые кварталы и объекты инфраструктуры.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 09.03.21

Израиль не собирается пускать в страну привитых «Ковишилдом» украинцев. / В Крыму погиб альпинист. / В Крыму официально назначен новый глава Госкомнаца. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»