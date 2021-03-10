«Россия купается в нефтедолларах!» – американский военный обвинил США в нежелании давить на Москву и спасать Украину

Американская администрация страшно грозит Кремлю на словах, но при этом раз за разом вводит против Москвы смехотворные санкции, которые нисколько не препятствуют стремительному обогащению России, совершающей «неприкрытую агрессию» против Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил капитан 1 ранга ВМС США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах.

По его словам, нерешительная антироссийская позиция США ослабляет и «вредит независимой Украине», воюющей в Донбассе.

«Пока что санкций никаких не ввели, реальных санкций против 10 человек, которые отравили Навального. Подполковник, полковник, у которых и так в Америке ничего нет, никаких замков, их дети там не учатся, их жены там не живут и родители не лечатся на Западе, поэтому им эти санкции до одного места.

Визы не давать Шойгу, еще разным министрам-силовикам? Да им и так нельзя из России выезжать, им и так запрещено выезжать за границу из России. Так что, в чем эти санкции – что вам визу не дадут и вы не уедете? Им это тоже все до одного места. Если они что-то и хранят на Западе, так это под чьим-то другим именем. Пока что это все угрозы, но эскалация на Донбассе повышается, солдаты гибнут, раненые.

Ну а цена на нефть – сами видим, что она повышается. Какие санкции? Главная санкция – это цена на нефть. Если нефть обрушивается, то это самый большой удар по России, это просто перекрывает ей кислород. А сейчас у нее кислород идет, опять сыпаться начали миллиарды и миллиарды долларов из-за этой цены.

Ну и «Северный поток – 2» достраивается, нормально все и никаких санкций против него не будет. А так... SWIFT не отключат, потому что это будет очень серьезный удар по всей России. Получается, что то, что они говорят – одно, а то, что они делают – совсем не на руку Украине, я считаю», – приводит «ПолитНавигатор» слова бывшего военного атташе НАТО в РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.03.21

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